Берлінський зоопарк поповнився дитинчам американського дикобраза [ Редактировать ]
Берлінський зоопарк показав відео з дитинчам американського дикобраза - на кадрах двомісячне маля досліджує вольєр разом із чотирирічною матір'ю Анні та семирічним батьком Оскаром.
Стать малюка доглядачам визначити поки що не вдалося, тому й імені у нього ще немає.
Дикобрази народжуються із м'яким хутром, яке вже приблизно за годину перетворюється на колючки. Тіло тварини цього виду вкривають близько 30 тисяч голок, до 7,5 сантиметрів завдовжки. У дикій природі вони захищають дикобразів від пум, рисей і орлів.
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