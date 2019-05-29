Стать малюка визначити поки що не вдалося

Берлінський зоопарк показав відео з дитинчам американського дикобраза - на кадрах двомісячне маля досліджує вольєр разом із чотирирічною матір'ю Анні та семирічним батьком Оскаром.

Стать малюка доглядачам визначити поки що не вдалося, тому й імені у нього ще немає.

Дикобрази народжуються із м'яким хутром, яке вже приблизно за годину перетворюється на колючки. Тіло тварини цього виду вкривають близько 30 тисяч голок, до 7,5 сантиметрів завдовжки. У дикій природі вони захищають дикобразів від пум, рисей і орлів.