У чому полягає секрет геніальності Леонардо да Вінчі та де з'явився парк розваг для справжніх фанатів всесвіту "Зоряних війн" - дивіться в нашому огляді.

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Секрет геніальності Леонардо да Вінчі розкрив професор Королівського коледжу в Лондоні Марко Катані. Така творча уява та винахідливість митця пояснюється синдромом дефіциту уваги і гіперактивності. Водночас, саме через цей психічний розлад, чимало проектів Леонардо не зміг довести до кінця, - бо постійно переходив від одного заняття до іншого. Навіть портрет Джоконди, на думку фахівців, - незавершений. Тим не менш, Катані запевняє: ця деталь життєпису да Вінчі доводить, що гіперактивність - не перепона на шляху до успіху.

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Закон, який забороняє аборти з шостого тижня вагітності - після Сенату схвалила Палата представників парламенту штату Луїзіана. Про свій намір підписати цей закон заявив і губернатор штату. Вважають, що на шостому тижні вже можна почути серцебиття плода. Та противники заборони зазначають - на такому строку жінки можуть навіть не знати, що вагітні. Раніше аналогічні заборони схвалили ще у низці штатів.

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Всесвітня організація охорони здоров'я вилучила трансгендерність з переліку психічних розладів. У новій версії Міжнародної класифікації захворювань подібні питання будуть внесені до розділу "Cексуальне здоров'я". Раніше трансгендерність була частиною розділу про поведінкові розлади. Правозахисники таке рішення активно підтримують і розцінюють як позитивний сигнал для трансгендерних людей у всьому світі.

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Найменшу у світі дитину виписали з лікарні у Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Вона народилася на 23 тижні, із вагою 245 грамів. Батьки назвали доньку Сейбі та чекали найгіршого. Медики були впевнені, що дівчинка не виживе. Однак, після п'яти місяців перебування в лікарні щасливу маму з малечею відпустили додому. Тепер Сейбі важить 2,5 кілограми. За офіційними даними, це найкрихітніше немовля, якому вдалося вижити. Попередній рекорд належав німецькій дитині, завважки 252 грами.

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Дитяче свято у зоопарку Таїланду. У звіринці південної провінції Сонгкхла показали чотирьох новонароджених сурикатів. Їм лише три тижні - це другий виводок у пари ссавців. Дитинчата одразу опинились у центрі уваги туристів. Потомство збільшило місцеву родину сурикатів до 11 особин. У дикій природі вони розширяються до 30.

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"Зоряні війни" у Діснейленді. У Каліфорнії розпочав роботу тематичний парк розваг, присвячений культовій сазі. Розважальний "Край галактики" розмістився в місті Анагайм. Іще один компанія "Дісней" зводить в Орландо, штат Каліфорнія. На проект загалом витратили близько мільярда доларів. Відкривали майданчик помпезно - під епічний саундтрек на сцену вийшов сам Ган Соло, точніше - актор Гаррісон Форд, що зіграв одну з головних ролей у кіноциклі, а також режисер Джордж Лукас.