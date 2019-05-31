Чим запам'ятається другий тиждень повноважень новообраного президента [ Редактировать ]
Що ж, із Верховною Радою все зрозуміло. А от чим запам'ятається другий тиждень повноважень президента Зеленського? Інна Томіна провела ревізію заяв і рішень глави держави.
Виганяли страмно та жорстко, зустрічали гучно з оркестром і короваєм. В Україну цього тижня повернувся опальний Міхеїл Саакашвілі. Приїхав щойно, президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.
"Он не думал, не колебался. Это человек, у которого слова не расходятся с делом. После первого тура он сказал, что мне нужно вернуть гражданство. Пацан сказал - пацан сделал", - говорить Міхеїл Саакашвілі, політик.
Журналісти й прихильники українсько-грузинського політика термінал аеропорту Бориспіль у середу ввечері заблокували. Інші пасажири буквально проштовхувалися на вихід. А частина їх,мимоволі лишилася, слухати промову Саакашвілі.
"Я хочу разом з мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс, з новим президентом, з новою командою, брати участь в будівництві нової України", - говорить Міхеїл Саакашвілі, політик.
Чи додало політичних балів Зеленському повернення Саакашвілі? Питання неоднозначне, власне, як і неоднозначна сама постать колишнього грузинського лідера. Багато людей указ про повернення Саакашвілі громадянства розкритикували. Та головне - чого від політика чекати далі? "Знову громадянин" запевнив: немає жодних політичних амбіцій. Проте вже наступного дня стало відомо, що його партія "Рух нових сил" балотуватиметься в парламент.
"Мало хто до кінця вірить, що Саакашвілі, який політик - політик по своїй суті, зможе сидіти склавши руки і дивитися, як проходять вибори. Зрозуміло, що одним з мотивів може бути політична помста Порошенку, за ті проблеми які він йому створив", - говорить Микола Давидюк, політичний експерт.
"А так є інтерес у самого Саакашвілі повернутися, у Зеленського просто використали цю ситуацію, залагодили її і все. Я не думаю, що взагалі Саакашвілі буде сильно впливати на українську політику. На мій погляд, у нього в нинішій укр політиці просто немає місця. Він нікому з великих гравців не потрібен", - говорить Володимир Фесенко.
До того ж Міхеїль Саакашвілі досі є фігурантом кількох кримінальних проваджень. Та чи залишається він у статусі підозрюваного?
"Є декілька варіантів розвитку ситуації. Перше - це органи досудового розслідування повинні це розслідування до кінця. Або спростувати і визнати те що обвинувачення були необгрунтовані. Тим самим даючи можливість панові Саакашвілі притянгути до щонайменше фінансово-кримінальної відповідальності і Генпрокурора і слідчих і керівників СБУ, які здійнювали кримінальне переслідування щодо нього", - говорить Андрій Вігірінський, політичний експерт.
"Там же його наче не в зраді державній звиувачували, вже до 15 років обіцяли посадити. І в результаті ми бачимо, що це просто була політична доцільність", - говорить Олександр Мусієнк, політичний експерт.
Та повернення паспорта з тризубом Міхеїлю Саакашвілі - не єдине доволі гучне рішенням Володимира Зеленського. У вівторок секретарем Радбезу офіційно став Олександр Данилюк.
"Людина, яка мітила на Мінфін і яку потім пророчили на Міністра Закордонних справ і призначили в РНБО? Ну скажемо так, виглядає достатньо дивно", - говорить Микола Давидюк, політичний експерт.
"Та сама ситуація з міністрами оборони, закороннних справ. Пристайко, наприклад, рекомендували і він розглядався, як кандидат на посаду міністра закордонних спра, а потім у зв’язку із ситуацією з Зеркаль, вирішили Пристайка використати, як заступника голови Адміністрації. Тобто ситуація от така, знаєте. нестабільна з цими кадровими рішеннями і людей не вистачає", - говорить Володимир Фесенко, політичний експерт.
А все тому, що кандидатури міністрів - закордонних справ та оборони - президент має провести через парламент. І чи погодяться нинішні депутати з креатурами Зеленського, це питання. Тому своє найближче оточення глава держави розставляє на посади, які не потребують узгодження. Зокрема, це стосується крісла секретаря РНБО.
"Моя мета - перетворити РНБО у такий стратегічний майданчик для прийняття важливих рішень для держави. І зараз, особливо в тій ситуації, їх накопилося дуже багато. Хоч і загальний мандат РНБО - це національна безпека, на цьому етапі і питання енергетики стали, особливо в цьому році - питаннями національної безпеки. І питання фінансової ситуації", - говорить Олександр Данилюк, секретар РНБО.
Те що Радбезом керуватиме людина, яка не є військовою за фахом, може означати, що РНБО справді дещо змінить свій функціонал. До того ж, кажуть експерти, восени, після формування нового парламенту та уряду - Данилюк може пересісти в інше крісло.
"Дали йому поки що цю посаду, щоб він залишався в команді. Можливо, тут ще є одна підтекст цьго призначення, що треба розібратися з оборонпромом і створити умови для нового менеджменту, і це може якраз зробити людина із західним досвідом менеджерування і ще одне є завдання у нього є досттньо делікатне це розібратися шо відбувається на енергоринку - Ротердам усі ці схеми", - говорить Вадим Карасьов, політичний експерт.
До речі, саме енергетичний ринок став темою, через яку зібрали сьогодні перше засідання РНБО. Головував на ньому президент. Він і затвердив новий склад.
"Скоріше за все зараз розглядають РНБО от саме як паралельний уряд , тому що контролю і впливу на уряд Гроймана фактично не мають у Зеленського і як тоді впливати? ", - говорить Володимир Фесенко, політичний експерт.
А ще до засідання Радбезу Володимир Зеленський встиг зустрітися з головними борцями з корупцією. Із директором НАБУ Артемом Ситником і очільником САП Назаром Холодницьким. Гарантував їм цілковиту незалежність і дозволив детективам напряму спрівпрацювати з іноземними колегами.
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