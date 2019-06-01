Под Херсоном избили работника прокуратуры [ Редактировать ]
В Херсонской области во время вручения обвинительного акта избили работника прокуратуры, передает "УНН".
Работник прокуратуры пытался вручить обвинительный акт директору одного из предприятий, но перепутал последнего с его братом близнецом, которым и был побит.
В результате инцидента правоохранитель получил легкие телесные повреждения.
Ранее сообщалось, что под Кропивницким банда угнала авто вместе с владельцем, а также под Черниговом женщина напала на соседку с молотком.
по теме
Под Киевом родители нашли окровавленного ребенка
Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову
В Днепре BMW протаранил Renault и влетел в столб (видео)
В субботу, 1 июня, около 8:00, в Днепре на пересечении проспекта Поля и улиц Ульянова столкнулись Renault и BMW
Ребенок нашел пистолет и выстрелил в себя
Предварительно известно, что 7-летний мальчик находился в гостях вместе со своей бабушкой
В Киеве полицейский автомобиль спровоцировал ДТП (видео)
В субботу, 1 июня, в Киеве на пересечении улиц Митрополита Василия Липковского и Стадионной произошло ДТП
Под Кременчугом на свалке не могут потушить пожар
С четверга, 30 мая, спасатели пытаются потушить пожар вблизи с. Белецковка Кременчугского района