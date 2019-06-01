В Херсонской области во время вручения обвинительного акта избили работника прокуратуры, передает "УНН".

Работник прокуратуры пытался вручить обвинительный акт директору одного из предприятий, но перепутал последнего с его братом близнецом, которым и был побит.

В результате инцидента правоохранитель получил легкие телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что под Кропивницким банда угнала авто вместе с владельцем, а также под Черниговом женщина напала на соседку с молотком.