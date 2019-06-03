Теракт в Сирии: 16 человек погибли [ Редактировать ]
В результате взрыва в районе города Аазаз провинции Алеппо на северо-западе Сирии, недалеко от границы с Турцией, погибли 16 человек, сообщает CNN Turk.
"16 гражданских лиц погибли в результате взрыва автомобиля, нашпигованного взрывчаткой, в центре города Аазаз, недалеко от границы с Турцией", - сообщает телеканал со ссылкой на местные источники.
Как информирует Son Haberler, девять человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, направлены в больницу на территории Турции.
Сейчас место инцидента оцеплено силами безопасности, ни одна из террористических организаций пока не взяла ответственность за теракт.
Как известно, в течение последнего месяца наблюдается эскалация боев в сирийской провинции Идлиб, что привело к гибели 948 человек, около трети из них - гражданские.
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