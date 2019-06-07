Австрійський зоопарк поповнився рідкісними білими тигренятами (відео) [ Редактировать ]
Трьох рідкісних білих тигренят показали в австрійському зоопарку, в містечку Кернхоф.
Кошенят звати Гектор, Паша і Зевс, сьогодні їм виповнюється місяць. Свій перший рік вони проживуть із мамою, а потім їх віддадуть до інших звіринців.
Білі бенгальські тигри в дикій природі трапляються рідко. А ось у зоопарках по всьому світу їх розводять чимало. У Кернхофі за останні 9 років на світ з'явилося три десятки смугастиків.
"Цього разу в нас три хлопчики, а торік було троє дівчаток. Ми тішимося, що всі дитинчата здорові і їхня матуся добре вправляється з ними. Хоч вона вже в поважному віці - 13 років. Ми й так здивувалися, що вона таки народила", - розповідає Райнер Едер, директор зоопарку.
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