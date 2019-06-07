Под Харьковом обнаружили тела работников детского сада [ Редактировать ]
В пятницу, 7 июня, в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение, что в сточной яме нашли тела мужчины и женщины - отца и дочери. Известно, что ЧП произошло возле детского сада в селе Вербовка, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.
Отмечается, что 57-летний мужчина проводил ремонтные работы в дошкольном учреждении, а его 33-летняя дочь работала в детском саду медсестрой.
Известно, что женщина начала волноватся из-за длительного отсутствия отца и пошла ему на помощь, так и не вернувшись.
Правоохраниптели устанавливают причины смерти отца и дочери. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что под Харьковом мужчина убил сына и застрелился, а также в Днепре женщина порезала вены.
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