В пятницу, 7 июня, в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение, что в сточной яме нашли тела мужчины и женщины - отца и дочери. Известно, что ЧП произошло возле детского сада в селе Вербовка, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Отмечается, что 57-летний мужчина проводил ремонтные работы в дошкольном учреждении, а его 33-летняя дочь работала в детском саду медсестрой.

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Известно, что женщина начала волноватся из-за длительного отсутствия отца и пошла ему на помощь, так и не вернувшись.

Правоохраниптели устанавливают причины смерти отца и дочери. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что под Харьковом мужчина убил сына и застрелился, а также в Днепре женщина порезала вены.