Діяльність Зеленського можна буде оцінювати після перезагрузки Ради - політолог [ Редактировать ]
В ефірі телеканалу "Інтер" український політолог Вадим Карасьов роз'яснив ситуацію навколо тем, які турбують суспільство та розповів про стосунки Росії та України.
Чому передумав Кучма? Адже він пішов від минулого президента з цієї переговорної групи, сказавши, що він просто втомився.
Я думаю, що йому пообіцяли головне - це не буде емітація перемовин, а налаштованість на результат. Ми не знаємо, чи буде результат, але ми налаштовані на це.
А чи є ця налаштованість з боку Росії?
Налаштованість на результат там є, хоча б на їхніх умовах. І це вже питання компромісу. Мінські угоди також вигідні для них.
Багато новин, що транслюються із посиланням на президента Зеленського почали викликати почуття здради у суспільства. Часто, на мою думку, це відбувається через недоречні формулювання. Що із цим робити і чи соже це перерости в гострий політичний конфлікт?
Дійсно, є недоречні формулювання. Але, якщо будуть парламентські вибори, буде інший склад Ради, якщо буде президентська більшість, то і атмосфера в парламенті, а потім і всуспільстві буде трошки інша.
Як ви оцінюєте візит Зеленскього до Брюселю?
Це був перший ознайомчий візит президента. Він сподобався своєю невимушеністю, щирістю. Щодо самої зустрічі, то з одного боку це була важлива зустріч із генсеком НАТО, а з іншого керівництво ЕС і ЕК покидає свої посади, буде інший склад.
Він також додав, що коли буде перезагрузка влади, тоді можна буде повноцінно оцінювати дії президента Зеленського.
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