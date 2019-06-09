Мало уже кто помнит времена, когда единственным видом топлива, благодаря которому запускалась работа двигателя, был бензин.

Дизель, газ, гибрид, электричество - все это уже стало обыденным для автолюбителей. Понятно, что многие до сих пор предпочитают бензин, как самый стандартный и стабильный тип топлива, статистика говорит об обратной тенденции.

Согласно официальных данных в 2018 году в Украине было зарегистрировано (новые и б/у) 49% автомобилей с дизельным типом двигателя. Это показатель почти на 6% процентов меньше, чем в 2017 году. Снижение в процентном соотношении обусловлено тем, что цена дизеля постепенно приближается к стоимости бензина, а на сама по себе стоимость дизельных авто несравненно выше. Таким образом, срок окупаемости (если можно так сказать) заметно увеличился, что способствует замедлению роста регистрации дизельных машин.

Бензиновые двигатели держат стабильный показатель в 42%, который на 4% конечную планку 2017 года. Они до сих пор остаются самыми популярными среди автолюбителей. Возможно, стабильность обусловлена тем, что многие модели, завоевавшие сердца пользователей, выпускаются только на бензиновом агрегате.

Газовые установки постепенно теряют свою былую привлекательность. Об этом свидетельствует показатель в 5% за прошедший год. Ужасное качество газа и затраты на установку оборудование нивелируют его преимущества по стоимости, которая в последнее время заметно выросла.

Остальную долю поровну разделили между собой электрокары и автомобили на гибридных двигателях. Усиление мер по защите окружающей среды принуждает переходить на электрокары, но даже меры по стимулированию импорта таких авто на наш рынок не привели к его резкому увеличению. Отсутствие минимально необходимого количества точек зарядки не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения, что сказывается и на продажах.

Умный выбор

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