Спека в Україні посилиться. За повідомленням Гідрометцентру, завтра вдень температура становитиме +30...+35 градусів, у більшості областей без опадів.

На Півдні та в Центрі - пожежонебезпечно. У Києві +33, опади малоймовірні.

На Київщині також очікують надзвичайну - 5 класу пожежну небезпеку. Киян закликають максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах.