Погода в Україні: синоптики попереджають про різку зміну температури [ Редактировать ]
Спека в Україні посилиться. За повідомленням Гідрометцентру, завтра вдень температура становитиме +30...+35 градусів, у більшості областей без опадів.
На Півдні та в Центрі - пожежонебезпечно. У Києві +33, опади малоймовірні.
На Київщині також очікують надзвичайну - 5 класу пожежну небезпеку. Киян закликають максимально обережно поводитись з вогнем, особливо у лісопаркових зонах.
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