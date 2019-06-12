Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію терміново помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Таке рішення ЄСПЛ ухвалив напередодні - повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Ісляма Веліляєва. Тепер захисник подасть це рішення слідчому у справі Бекірова та Уповноваженій з прав людини РФ Тетяні Москальковій. Якщо вони не відреагують, то - звернеться до суду.

До Бекірова було застосоване Правило 39 регламенту ЄСПЛ - вказівка сторонам у справі вжити певних тимчасових заходів. Нагадаємо, ФСБ звинувачує активіста у буцімто незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.