ЄСПЛ зобов’язав Росію помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова [ Редактировать ]
Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію терміново помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Таке рішення ЄСПЛ ухвалив напередодні - повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Ісляма Веліляєва. Тепер захисник подасть це рішення слідчому у справі Бекірова та Уповноваженій з прав людини РФ Тетяні Москальковій. Якщо вони не відреагують, то - звернеться до суду.
До Бекірова було застосоване Правило 39 регламенту ЄСПЛ - вказівка сторонам у справі вжити певних тимчасових заходів. Нагадаємо, ФСБ звинувачує активіста у буцімто незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.
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