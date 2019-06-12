У Євросоюзі запровадили правила експлуатації дронів [ Редактировать ]
Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами. Їх розробила Європейська агенція авіаційної безпеки.
Зробили це з міркувань безпеки. Зокрема, з червня наступного року кожен квадрокоптер підлягатиме реєструванню. Завдяки цьому можна буде запобігти ситуаціям на кшталт тих, які сталися в аеропортах Ґатвік і Гітроу. Тоді безпілотники, які кружляли над летовищем майже 2 доби спричинили справжній колапс. Через це скасували сотні рейсів.
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