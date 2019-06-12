Володимир Зеленський ніде напряму не обіцяв зниження тарифів на комунальні послуги для населення. Про це в інтерв'ю Bihus.info в програмі "Он воно як" заявив представник Президента України в Кабінеті Міністрів Андрій Герус. За його словами, Зеленський свого часу "жартував про високі тарифи", "жартував про Ротердам ", але прямих обіцянок знизити тарифи не давав.

"Зеленський напряму ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча розуміє, що це є проблемою. Він говорив, що нам потрібно збільшувати видобуток газу, інвестувати. Зеленський свого часу "жартував про високі тарифи, жартував про Ротердам, але прямих обіцянок він дійсно не давав", - говорить Андрій Герус, представник президента України в Кабінеті Міністрів.