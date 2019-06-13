Китайцям дозволили бити Дональда Трампа молотком [ Редактировать ]
Достукатися до Трампа. На виставці електроніки в Шанхаї найпопулярнішим експонатом стала лялькова голова американського президента, яку можна гамселити молотком. Чому в Китаї недолюблюють лідера США - дізнаєтеся з нашого сюжету.
Понад 500 компаній, роботи, електромобілі, доповнена реальність і штучний інтелект. Подивитися на дива техніки у Шанхаї зібралися тисячі фахівців і бізнесменів з усієї Азії. А щоб у цьому віртуальному світі не втратити зв'язок з реальністю, а заразом і зняти стрес - просто в центральному павільйоні пропонують відлупцювати... Дональда Трампа.
"Гарна забавка! Якби ще можна було гамселити руками і ногами - оце було б по-справжньому. Бо молоток не дає такого відчуття", - говорить Ванг Донг, відвідувач виставки.
"От я теж так думаю, - їм слід було б покласти тут боксерську рукавичку", - говорить Лю Ді, відвідувачка виставки.
Хоча це й не найбільш високотехнологічний експонат, охочих зігнати на ньому злість вистачає. От тільки найменших відвідувачів іграшка радше налякала.
Таку ляльку у Шанхай привезли японці на злобу дня. Адже для американського президента Китай нині - найзапекліший ворог.
"Ми обрали Трампа, бо він дещо вирізняється серед усіх інших американських президентів", - говорить Такенорі Охіра, представник компанії-розробника.
Рік тому господар Білого дому розв'язав торговельну війну з КНР. Відтоді країни в рази підвищили мита на товари одна одної. А головним полем бою став - ринок технологій.
"Мені Трамп не дуже подобається, він зараз з Китаєм не дружить. Але з іншого боку його теж можна зрозуміти - він лідер країни і йому неприємна конкуренція з боку Піднебесної", - говорить Ванг Донг, відвідувач виставки.
Лідер США не раз звинувачував китайські фірми в промисловому шпигунстві та викраденні технологій, забороняв їхню продукцію. Тому й "помститися" Трампу, а точніше його ляльковій подобі, на шанхайській виставці зажадали здебільшого китайці.
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