Достукатися до Трампа. На виставці електроніки в Шанхаї найпопулярнішим експонатом стала лялькова голова американського президента, яку можна гамселити молотком. Чому в Китаї недолюблюють лідера США - дізнаєтеся з нашого сюжету.

Понад 500 компаній, роботи, електромобілі, доповнена реальність і штучний інтелект. Подивитися на дива техніки у Шанхаї зібралися тисячі фахівців і бізнесменів з усієї Азії. А щоб у цьому віртуальному світі не втратити зв'язок з реальністю, а заразом і зняти стрес - просто в центральному павільйоні пропонують відлупцювати... Дональда Трампа.

"Гарна забавка! Якби ще можна було гамселити руками і ногами - оце було б по-справжньому. Бо молоток не дає такого відчуття", - говорить Ванг Донг, відвідувач виставки.

"От я теж так думаю, - їм слід було б покласти тут боксерську рукавичку", - говорить Лю Ді, відвідувачка виставки.

Хоча це й не найбільш високотехнологічний експонат, охочих зігнати на ньому злість вистачає. От тільки найменших відвідувачів іграшка радше налякала.

Таку ляльку у Шанхай привезли японці на злобу дня. Адже для американського президента Китай нині - найзапекліший ворог.

"Ми обрали Трампа, бо він дещо вирізняється серед усіх інших американських президентів", - говорить Такенорі Охіра, представник компанії-розробника.

Рік тому господар Білого дому розв'язав торговельну війну з КНР. Відтоді країни в рази підвищили мита на товари одна одної. А головним полем бою став - ринок технологій.

"Мені Трамп не дуже подобається, він зараз з Китаєм не дружить. Але з іншого боку його теж можна зрозуміти - він лідер країни і йому неприємна конкуренція з боку Піднебесної", - говорить Ванг Донг, відвідувач виставки.

Лідер США не раз звинувачував китайські фірми в промисловому шпигунстві та викраденні технологій, забороняв їхню продукцію. Тому й "помститися" Трампу, а точніше його ляльковій подобі, на шанхайській виставці зажадали здебільшого китайці.