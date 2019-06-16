Юнацька збірна з футболу Ю-20 уперше у своїй історії стала Чемпіоном світу. Напередодні у фіналі наші спортсмени здолали команду Південної Кореї з рахунком 3:1. Уже сьогодні чемпіони світу повернулися в Україну.

В аеропорту "Бориспіль" футболістів зустрічав наш кореспондент Богдан Вербицький. Він на прямому зв'язку зі студією.

Передусім, вітаю всю футбольну Україну. На наших спортсменів із трофеєм тут, в Аеропорту Борисполя, чекали майже пів тисячі вболівальників. Очікували нетерпляче. Фани зізнаються: такого результату ще на початку Мундіалю уявити собі навіть не могли.

"Спочатку нє, не було шо ми дійдемо до фіналу. Надєжда була, бо ми справжні вболівальники, хотілося побачити. Ну а походу ігри вони з каждой командой прмбавляли і прмбавляли дуже здорово", - говорить Віталій, уболівальник.

"Вперше вишли у чвертьфінал, вперше вмшли у півфінал, вперше вишли у фінал. Але ж апетит приходить під час їжі, тобто, напевно з третім голом стало спокійно", - говорить Юрій, вболівальник.

"Коли вже третій, то відчули ми уже самі кращі були, взагалі, на всій галактиці. Хах", - говорить Назар, вболівальник.

Як і планувалося, літак зі збірною приземлився о пів на сьому вечора. Футболістів і тренерський штаб зустрічали оплесками. Поділилися емоціями і новоспечені чемпіони світу.

"В первую очередь всей нашей стране в это тяжелое время. И ребятам с Донбасса, которые там тоже переживают, очень болеют, всех нас очень поддерживают и конечно всем родным и близким, кто всегда был рядом, поддерживал", - говорить Юхим Конопля, гравець юнацької збірної України.

"Скажи, які емоції коли забивав, що відчув? - Та судороги відчув. Судороги словили и больше ничего. Ну я уже понял, что это последний гол был, и это решало многое. И мы уже спокойнее играли", - говорить Георгій Цитаїшвілі, гравець юнацької збірної України.

Після цього збірна відправилася до будинку футболу. Там їх привітають очільники Української Асоціації футболу а пізніше гравці і треери проведуть велику прес-конференцію.