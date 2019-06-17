Почнімо із фронтових зведень. За інформацією Штабу Об'єднаних сил, зранку в зоні операції нарахували десять ворожих обстрілів. Російські окупанти атакували наші позиції на всіх напрямках. Міномети забороненого калібру противник застосував поблизу Кримського та Попасної на Луганщині.

Під вогнем із гранатометів і кулеметів опинилися оборонці Південного та Новотошківського. На Донецькому напрямку найманці атакували переважно на приморській ділянці фронту неподалік Широкиного, Талаківки й Водяного. Більшість провокацій ворога довелося зупиняти вогнем у відповідь. Втрат у лавах наших військ немає. Більше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко.

Це район фронтового селища Опитне. По тутешніх передових позиціях армійців ворог вдарив із міномета. Вціліти нашим бійцям вдалося завдяки зручній місцевості - колишньому дендропарку.

До війни тут було господарство із вирощення таких декоративних дерев. Про господарство зараз нічого не відомо. Але кілька гектарів туй залишилося. І зараз вони виконують роль такого зеленого захисту для українських передових позицій.

"Природа… наряд. Отдыхать - нема времени на прогулянки", - говорить Віктор, військовослужбовець Збройних сил України.

Наразі в районі лінії оборони "Водяне-Опитне-Піски" кілька годин панує тиша.

"Коли стріляють - це вже якась привична ситуація, а коли не стріляють - чогось опасаємося і все. Стріляли, щас мовчать", - говорить Віктор, військовослужбовець Збройних сил України.

Сергій щойно був на бойовій позиції. Як тут кажуть - "відпрацьовував".

"Непонятно, что от них ожидать. У них техника катається тут по ночам. Ожидаем, может прорыв будет, фиг его знает. Посмотрим", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.

Командир іншого опорного пункту категоричніший. Після нічної стрілянини - розлючений на російських окупантів.

"Нехай зброю складає. І усьо. Такі б согласія б були. Скільки людей погибло, еліта, а вони кажуть согласія", - говорить Володимир, військовослужбовець Збройних сил України.

Побратим Володимира - Сергій- збирається чистити кулеметну стрічку. Готується до нічного бою.

Нині на Донеччині з двох підприємств із вирощування декоративних рослин - працює одне, поблизу Бахмута. Там нашим бійцям вдалося відтіснити ворога на кілька десятків кілометрів на схід.