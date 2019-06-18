Небезпечні ігри: на Дніпропетровщині загинула дитина [ Редактировать ]
Неповнолітня дівчина загинула напередодні на Дніпропетровщині. Нещасний випадок стався на незавершеному будівництві. Двоє дівчат полізли на недобудову і вешталися там, аж раптом ваипали з конструкції. Одна з подруг дивом врятувалася. Подробиці - в Олени Мендалюк.
Трагедія сталася в цій недобудованій багатоповерхівці в місті Жовті води. Місцеві називають її "моноліткою". Напередодні ввечері компанія підлітків видерлась на дах. Раптом двоє дівчат - Карина та Катерина - впали з 9 на 5 поверх. Карина загинула на місці. Катю в тяжкому стані доправили до лікарні.
Ніч дівчина провела в реанімації. Зараз її перевели до відділення травматології.
"Они стояли где-то рядом, та оступилась, полетела вниз. А та хотела взглянуть, где она делась полетела вслед за ней. Та упала на бетонную плиту, там конечно итог не хороший, а эта упала сверху. Вот это ее и спасло. Она отделалась испугом", - говорить Володимир Кулик, лікар-травматолог.
Біля Катерини постійно чергує мама. Просить не показувати обличчя доньки. Визнає - не знала, що та гуляє в недобудові. Втім, здогадувалася підлітки збиралися там не вперше.
"Балакаємо з ними, розмовляємо, посилаємо їх в одне місце, вони кажуть, що йдуть в кафе, а після кафе все одно йдуть на цю висотку. Це не перша дитина, яка постраждала і не перший случай смертельний з тої висотки", - говорить Оксана, мати постраждалої школярки.
Недобудові вже 30 років. Кому належить будівля та що з нею робити з'ясовують у міській раді Жовтих вод. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом нещасного випадку.
"Будь-якої охорони цієї недобудови не здійснювалась. Однак, зараз ми вже будемо спілкуватися на цю тему з органами місцевого самоврядування. Хто повинен забезпечувати саме недопущення доступу дітей до цього місця", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області
У поліції просять школярів не гуляти в недобудовах. А батьків пояснити дітям усю небезпеку таких забав.
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