Дональд Трамп оголосив про початок передвиборчої кампанії [ Редактировать ]
Дональд Трамп удруге балотуватиметься на пост президента США 2020 року. Про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії чинний господар Білого дому оголосив під час мітингу в Орландо, штат Флорида.
Трамп пообіцяв, що "продовжуватиме робити Америку великою" та запевнив, що ніколи не підведе своїх виборців. Нагадаю, наразі для участі у президентській кампанії зареєструвалися 26 кандидатів. З них 24 від демократів і двоє - включно з Трампом від Республіканської партії.
"Голос за будь-якого представника Демократичної партії - незалежно від того, якими гаслами вони прикриваються - це голос за зростання радикального соціалізму та руйнування американської мрії. Лише ми робимо те, що не багатьом під силу - рухаємося вперед там, де це вважається неможливим. Заждіть, і ви ще не таке побачите наступні кілька місяців! Ми віримо в те, що наша країна має бути прихистком для законослухняних громадян, а не злочинних чужинців", - говорить Дональд Трамп, президент США.
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