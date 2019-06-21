Держави ЄС не визнаватимуть російські паспорти, видані на Донбасі [ Редактировать ]
Уряди держав ЄС не визнаватимуть російські паспорти, видані на Донбасі. Про це йдеться у висновках Європейської ради, що зібралася цими днями у Брюселі. У документі зазначено, що цей крок Москви суперечить Мінським домовленостям, тож ЄС розгляне можливість додаткових заходів проти Кремля.
Також Євросоюз іще на півроку продовжив секторальні санкції проти Росії. Це обмеження на доступ до іноземного капіталу для банків, торгівлю озброєнням та товарами подвійного призначення, а також доступ до технологій нафто-видобування. Напередодні Рада ЄС на рік продовжила ще й так званий "кримський" пакет антиросійських санкцій. А європейські лідери вкотре закликали Москву звільнити українських моряків та кораблі, захоплені в Керченській протоці.
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