Вопрос водоснабжения Донбасса должен быть немедленно рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности безопасности и обороны Украины. Об этом в эфире телеканала NewsОne заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.

"Когда президент во время своей инаугурационной речи обещал остановить огонь на Донбассе и защитить людей, мы аплодировали стоя. Но сегодня, спустя месяц, под Донецком все так же слышны разрывы снарядов, страдают мирные люди вдоль всей линии разграничения. Более того, диверсия со стороны коалиции в парламенте и правительства идет и тут, на мирной территории. Много населенных пунктов Донецкой области оказались без питьевой воды, а руководители местных администраций, которые сегодня представляют команду Порошенко, полностью бездействуют в этом вопросе", - отметила оппозиционный политик.

Как подчеркнула Наталия Королевская, вопрос водоснабжения Донбасса должен быть немедленно рассмотрен на заседании СНБО, а на посты глав военно-гражданских администраций должны быть назначены новые чиновники, которые защитят людей и обеспечат потребности городов.

"Команде президента от обещаний, слов и программных лозунгов пора перейти к конкретным действиям. Начать мирный переговорный процесс, сменить руководителей областей, заняться решением инфраструктурных и социальных вопросов. Сегодня главная задача - чтобы граждане Украины, которые приезжают с неконтролируемых территорий, видели, что украинская власть заботится о людях, что социальные стандарты тут намного выше, а люди - чувствуют поддержку и внимание государства. А для этого к власти должна прийти команда профессионалов, готовых принимать решения и брать на себя ответственность", - резюмировала Наталия Королевская.