Троещина протестует против строительства мусорного завода [ Редактировать ]
Жители Деснянского района выступили против строительства мусороперерабатывающего завода на Троещине, сообщает "Еспрессо ТВ".
Земля под эти нужды была выделена Киевсоветом еще в 2008 году, но до сегодняшнего дня общественных слушаний по этому вопросу в районе не проводилось.
"Никаких общественных слушаний по этому вопросу не было. Я живу по адресу Цветаева, 8 и завод в случае строительства будет выходить на мои окна", - утверждает житель Деснянского района Владимир Зайченко.
Жители Трещины собирают подписи для петиции с тем, чтобы в их районе не строился мусороперерабатывающий завод. Заявления чиновников о том, что завод будет находиться в другом месте, считают популизмом перед парламентскими выборами. На сегодняшний момент собрано более тысячи подписей.
"Отходы будут свозить со всего города, и мы видим большой риск, что вокруг может появиться и стихийная свалка. Завод будет строиться недалеко от моего дома, и я не хочу, чтоб наш жилмассив был завален мусором", - говорит Лидия Козаченко.
Напомним, о строительстве мусороперерабатывающего завода на Троещине стало известно в начале июня - об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Впоследствии он опроверг свои слова о том, что завод будет строится именно по этому адресу, однако документальных подтверждений его словам нет.
21 июня в КГГА был подписан меморандум с французским инвестором относительно строительства мусороперерабатывающего завода в столице.
В столице за год накапливается 1,2 млн тонн мусора.
В 2018 году на проектную документацию для строительства завода выделили 1 млн. грн и даже выбрали территорию - Деснянский район.
В рекламном буклете о развитии города на 2019-2021 года также отмечено эта локация как место потенциального строительства.
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