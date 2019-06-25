Десятьох поліцейських, які брали участь у розгоні протестувальників біля грузинського парламенту - відсторонили від служби. Про це повідомили в тамтешньому МВС. Відомство почало розслідувати сутички своїх співробітників із мітингувальниками.

У діях двох правоохоронців виявили ознаки кримінального правопорушення. Протести у Тбілісі почалися минулого четверга. І переросли у протистояння. Постраждали тоді понад дві сотні людей. Нині мітинги тривають.

На вимогу учасників акцій, уже пішов у відставку спікер парламенту, а влада погодилася змінити виборчу систему з мажоритарної на пропорційну. Активісти ж вимагають також відставки очільника МВС і звільнення затриманих під час демонстрацій.

"Министр внутренних дел - агент Росийской Федерации, прямой агент Кремля - Георгий Гахария. Пусть уходит с должности и должен бить наказан по уголовному кодексу республики Грузия".