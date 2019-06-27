У Стамбулі 17-річний хлопець упіймав дитину, яка випала з вікна другого поверху.

Усе зняли камери відеоспостереження. Феузі Забаат - емігрант з Алжира. Він помітив, що дворічна дівчинка грається на підвіконні, і ось-ось зірветься. Тож коли це сталося - встиг підхопити маля. Дівчинка не постраждала. З'ясувалося, її мама поралася на кухні і не помітила небезпеки.