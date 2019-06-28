ОБСЄ підтверджує розведення військ біля Станиці Луганської [ Редактировать ]
Спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів та озброєння біля Станиці Луганської як із боку Збройних сил України, так і незаконних збройних формувань. Про це йдеться у звіті місії.
Нагадаємо, напередодні ворог завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської - відійшов від пішохідного мосту. Тепер сапери груп розмінування перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Громадян через КПВВ пропускають у штатному режимі.
Раніше у штабі заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послаблює оборонних можливостей українських армійців. По обидва боки процес фіксують представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов вони відстежуватимуть кілька днів. Рішення про розведення сил на лінії розмежування в цьому районі Тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016 року.
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