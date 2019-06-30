В заливе Святого Лаврентия, у побережья Канады нашли тела шести северных гладких китов. Обнаружить морских млекопитающих удалось при помощи спутника, передает "УНН".

Известно также, что исследователи провели вскрытие двух умерших китов.

Читайте также В Австралии акула напала на мужчину

Самку, которой было 40, и которую морские биологи узнали, звали Пунктуация. По мнению ученых, она погибла из-за столкновения с кораблем. Пока не удалось установить причины смерти второго кита, 9-летнего Росомахи.

Власти Канады ввели ограничение скорости передвижения судов в указанном заливе до 10 узлов и закрыли 16 тысяч квадратных километров для коммерческого рыболовства.

Ранее сообщалось, что акулы растерзали девушку на глазах у семьи.