У побережья Канады нашли погибших китов [ Редактировать ]
В заливе Святого Лаврентия, у побережья Канады нашли тела шести северных гладких китов. Обнаружить морских млекопитающих удалось при помощи спутника, передает "УНН".
Известно также, что исследователи провели вскрытие двух умерших китов.
Самку, которой было 40, и которую морские биологи узнали, звали Пунктуация. По мнению ученых, она погибла из-за столкновения с кораблем. Пока не удалось установить причины смерти второго кита, 9-летнего Росомахи.
Власти Канады ввели ограничение скорости передвижения судов в указанном заливе до 10 узлов и закрыли 16 тысяч квадратных километров для коммерческого рыболовства.
Ранее сообщалось, что акулы растерзали девушку на глазах у семьи.
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