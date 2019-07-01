ОБСЄ отримала письмове підтвердження від ватажків самопроголошених республік про відведення сил біля Станиці Луганської. Напередодні лідери так званих Л/ДНР направили спостерігачам відповідного листа. Найближчим часом спостережна місія проведе верифікацію розведення військових і представить остаточний висновок.

Наразі сапери груп розмінування - перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Раніше у штабі ООС заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послаблює оборонних можливостей українських армійців. Дотримання сторонами умов ОБСЄ відстежуватимуть кілька днів. Рішення про розведення сил біля Станиці Луганської - Тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016 року. Президент Зеленський назвав процеси, які відбуваються в цьому населеному пункті - першим кроком до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу.

"Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну, але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни з'явилася. Я хочу попросити всіх не піддаватися на паніку і провокації і надати можливість нашим воїнам, нашій армії та нашим дипломатам виконувати свою потужну і дуже складну роботу", - говорить Володимир Зеленський президент України