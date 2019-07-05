В Індонезії побачили Чужого [ Редактировать ]
В Індонезії зафільмували дивну комаху. Один з місцевих помітив її у себе вдома над вікном. У комахи були крила та водночас кілька щупальців різної довжини.
Хлопець був неабияк шокований виглядом незваного гостя і навіть назвав його "чужинцем" з космосу. Зрештою припустив, що це може бути гібрид молі та гігантського павука.
На думку автора ролику, комаха залізла в будинок, рятуючись від зливи. Що з нею стало потім - невідомо.
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