В Індонезії зафільмували дивну комаху. Один з місцевих помітив її у себе вдома над вікном. У комахи були крила та водночас кілька щупальців різної довжини.

Хлопець був неабияк шокований виглядом незваного гостя і навіть назвав його "чужинцем" з космосу. Зрештою припустив, що це може бути гібрид молі та гігантського павука.

На думку автора ролику, комаха залізла в будинок, рятуючись від зливи. Що з нею стало потім - невідомо.