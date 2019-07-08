Відпочинок у Грузії подорожчав для російських туристів [ Редактировать ]
Відпочинок у Грузії подорожчав для російських туристів. Країни припинили авіасполучення. Останній російський літак здійснив прямий рейс напередодні увечері, а сьогодні набув чинності указ кремлівського очільника про припинення повітряного сполучення з Грузією, виданий на тлі антиросійських протестів.
У Москві вимагають від Тбілісі надати програму безпеки польотів, показати результати авдиту авіакомпаній і виплатити борги. У Грузії залишається п'ять тисяч російських туристів, які не зможуть скористатися зворотними квитками на прямі рейси. За приблизними оцінками, авіакомпанії Федерації втратять щонайменше 47 мільйонів доларів.
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