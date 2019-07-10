Змінилося розташування політсил, які мають шанси пройти до Верховної Ради. Такі дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Відповіді розподілилися таким чином:

48 з половиною відсотків готові підтримати партію "Слуга народу".

Трохи більше 14 відсотків - "Опозиційну платформу - За життя".

"Європейська солідарність" - третя у рейтингу. За неї голосуватимуть більше дев'яти відсотків опитаних.

За "Батьківщину" Юлії Тимошенко - шість і два.