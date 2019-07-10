Дострокові вибори у Верховну Раду: соціологи оприлюднили вподобання українців [ Редактировать ]
Змінилося розташування політсил, які мають шанси пройти до Верховної Ради. Такі дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Відповіді розподілилися таким чином:
48 з половиною відсотків готові підтримати партію "Слуга народу".
Трохи більше 14 відсотків - "Опозиційну платформу - За життя".
"Європейська солідарність" - третя у рейтингу. За неї голосуватимуть більше дев'яти відсотків опитаних.
За "Батьківщину" Юлії Тимошенко - шість і два.
по теме
Дострокові вибори у Верховну Раду: опубліковані нові соціологічні дані
Українці продовжують визначатися за кого голосувати на парламентських виборах. Інститут соціальних досліджень спільно з Центром соціального моніторингу сьогодні презентували нові дослідження електоральних уподобань
У Києві відбувся саміт "Україна-ЄС"
Про найважливіше на найвищому рівні. У Києві відбувся саміт Україна-ЄС. До столиці прибули очільники ЄвроРади та Єврокомісії
Європейський союз підтримує територіальну цілісність і суверенітет України
Про це на 21 саміті Україна-ЄС, який стартував у Києві, заявив Президент Європейської ради Дональд Туск. За його словами, світова спільнота ніколи не визнає незаконну анексію Криму
91% українців живе у жорсткому режимі економії - соціологічні дані
Жорсткий режим економії. У таких умовах зараз живе дев'яносто один відсоток українців. Це опитування соціологічної компанії Research & Branding Group
Нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська привітала донеччан зі святом Івана Купала
У Дружківці на Донеччині відсвяткували Івана Купала. До міста приїхали люди з різних куточків регіону. Заходи відбулися за підримки міського голови