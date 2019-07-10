Туристичний бум на японських островах. Усе більше людей приїздять спостерігати за китами. А місцеві полишають рибальство, і заробляють на туристах. Утім головна принада власне, кити, незабаром можуть зникнути. Чому - дивіться далі.

Біля узбережжя Хоккайдо, невеличке судно женеться за зграєю косаток. На палубі кілька десятків туристів. Попри похмуру погоду і неспокійні хвилі жваво вітають кожен пірует морських велетнів.

Туристи - остання надія для крихітного селища Раусу. Риби останнім часом усе менше, майже всю виловлюють великі комерційні траулери. І відбирають заробіток у місцевих. На щастя, сюди почали приїздити ще й охочі не чіпати морських мешканців, а лишень дивитися.

"Людей, які приїздять спостерігати за китами, щороку більше й більше. Зараз працюють чотири круїзні катери, і щодня вони переповнені", - говорить Масато Хасегава, капітан круїзного судна.

Масато Хасегава заради туристичного бізнесу кинув рибальство. Хоча цьому ремеслу присвятив 40 років життя. Тепер він власник фірми, яка пропонує морські круїзи пліч-о-пліч з китами.

"Перші рік-два було складно, я дуже витратився і майже нічого не заробив. Але поступово, з'явився попит, людей побільшало", - говорить Масато Хасегава, капітан круїзного судна.

Туристичний бум нині затьмарює нова загроза. На початку липня у море вийшли японські китобійні судна - перші за 30 років. Країна поновила комерційне полювання на морських гігантів. Мовляв, їхня популяція відновилася, а страви з китового м'яса невід'ємна частина місцевої культури. Із цим у Раусу не згодні.

"Багато хто привозить сюди дітей, надто влітку. Якщо малому сказати "ось пливе такий симий кит, якого ми вчора їли на вечерю", він розплачеться. Тут, у Раусу, нам зовсім не хочеться китового м'яса", - говорить Масато Хасегава, капітан круїзного судна.

Мешканці прибережного селища і туристи непокояться - може статися так, що незабаром у морі не буде на кого дивитися.

"По всьому світу люди проти того, щоб Японія поновила китобійний промисел. Лише тут, у Раусу, китів можна побачити зблизька. Сподіваюся, уряд змінить своє рішення і таких місць стане більше", - говорить Кійоко Омі, туристка.

Місцеві мешканці кажуть: наслідки діяльності китобоїв можна буде помітити вже незабаром - тварин може значно поменшати. Водночас, позаминулого року спостерігати за китами в Раусу приїхали 9 тисяч людей, торік понад 30. Цього літа - чекають ще більше гостей.