Инкассаторы случайно рассыпали миллионы долларов на дороге (видео) [ Редактировать ]
В американском штате Джорждия произошел курьезный случай. У инкассаторского автомобиля во время транспортировки крупной суммы наличных денег открылась дверца и купюры рассыпались по дороге.
Десятки машин начали останавливаться у обочины, водители которых набросились на разбросанные по шоссе доллары. Один из очевидцев позвонил в полицию и сообщил, что видит кучу купюр, разбросанных на подъезде к городу Данвуди, сообщает WSB.
"Бронированный инкассаторский автомобиль двигался по 285 шоссе на запад. Случайно открылась боковая дверь и неизвестное количество денег вылетело на шоссе. Сколько было утеряно, точно неизвестно - там были миллионы долларов", - заявил глава полиции Данвуди Роберт Парсонс в интервью радио WSB.
Также глава полиции заявил, что водители, которые были замечены в сборе чужих денег, обязаны их вернуть банку. Полиция, скорее всего, посмотрит видео, но большинство автомобилей исчезли до прибытия офицеров.
Получается, что, помимо утерянных денег на дороге, неизвестно, сколько было украдено автовладельцами.
"Раньше я такое видел только в кино. На моей памяти подобное происшествие происходит впервые", - прокомментировал инцидент Роберт Парсонс.
Ранее porobnosti.ua сообщали, как в Украине стремительно дешевеет доллар. В свою очередь в Днепре инкассаторов ограбили на полмиллиона гривен.
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