В американском штате Джорждия произошел курьезный случай. У инкассаторского автомобиля во время транспортировки крупной суммы наличных денег открылась дверца и купюры рассыпались по дороге.

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Десятки машин начали останавливаться у обочины, водители которых набросились на разбросанные по шоссе доллары. Один из очевидцев позвонил в полицию и сообщил, что видит кучу купюр, разбросанных на подъезде к городу Данвуди, сообщает WSB.

"Бронированный инкассаторский автомобиль двигался по 285 шоссе на запад. Случайно открылась боковая дверь и неизвестное количество денег вылетело на шоссе. Сколько было утеряно, точно неизвестно - там были миллионы долларов", - заявил глава полиции Данвуди Роберт Парсонс в интервью радио WSB.

Также глава полиции заявил, что водители, которые были замечены в сборе чужих денег, обязаны их вернуть банку. Полиция, скорее всего, посмотрит видео, но большинство автомобилей исчезли до прибытия офицеров.

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Получается, что, помимо утерянных денег на дороге, неизвестно, сколько было украдено автовладельцами.

"Раньше я такое видел только в кино. На моей памяти подобное происшествие происходит впервые", - прокомментировал инцидент Роберт Парсонс.

Ранее porobnosti.ua сообщали, как в Украине стремительно дешевеет доллар. В свою очередь в Днепре инкассаторов ограбили на полмиллиона гривен.