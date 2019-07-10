В Киеве голый мужчина мужчина напал на пенсионера и маленького ребенка. Инцидент произошел во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Инцидент произошел на улице Тулузы Святошинского района. Полицейские посмотрели видео с камер наблюдения и поговорили со свидетелями события.

"Мужчина выбежал обнаженным из подъезда и начал неадекватно себя вести. Подбежал к дедушке, ударил его и отобрал тележку. Затем повредил ей автомобиль, припаркованный рядом, и ударил 2-летнего мальчика, который проходил мимо. В конфликт вмешались свидетели происшествия, задержали правонарушителя и передали его правоохранителям", - сообщил начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Злоумышленника доставили в больницу, где после проведенного анализа установлено, что он отравился неизвестным веществом.

Полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве (части 3 статьи 296 УК). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в Киеве напали на депутата.