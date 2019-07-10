Голый мужчина напал на пенсионера и ребенка [ Редактировать ]
В Киеве голый мужчина мужчина напал на пенсионера и маленького ребенка. Инцидент произошел во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Инцидент произошел на улице Тулузы Святошинского района. Полицейские посмотрели видео с камер наблюдения и поговорили со свидетелями события.
"Мужчина выбежал обнаженным из подъезда и начал неадекватно себя вести. Подбежал к дедушке, ударил его и отобрал тележку. Затем повредил ей автомобиль, припаркованный рядом, и ударил 2-летнего мальчика, который проходил мимо. В конфликт вмешались свидетели происшествия, задержали правонарушителя и передали его правоохранителям", - сообщил начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.
Злоумышленника доставили в больницу, где после проведенного анализа установлено, что он отравился неизвестным веществом.
Полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве (части 3 статьи 296 УК). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что в Киеве напали на депутата.
по теме
В столице напали на посетителей мероприятий в рамках КиевПрайд
19 июня в Киеве проходили мероприятия в рамках КиевПрайд-2019, по завершению которых на посетителей напали неизвестные в балаклавах
Внедорожник "выпрыгнул" на авто с ребенком (видео)
В воскресенье, 8 июля, в Киеве на пересечении улиц Ильенко и Оранжерейной автомобилей Nissan Patrol и Volkswagen Jetta попали в ДТП
В Харькове облили зеленкой кандидата-мажоритарщика Павла Онищенко
В среду, 3 июля, в Харькове напали на кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 173 округу Павла Онищенко
В центре Киева вспыхнула новостройка
В среду, 3 июля, в Киеве, на улице Паньковской загорелась новостройка