Італія в полоні стихій. У гірському регіоні Абруццо на узбережжі Адріатичного моря випав град завбільшки з апельсин. 18 людей зазнали травм, серед них - вагітна жінка. У місті пошкоджені автомобілі, вибиті шибки, пробиті дахи будинків.

Поблизу міста Равенна утворився водяний смерч. Відео рідкісного явища поширюють у мережі. Тим часом, як на Сицилії рятувальники борються з лісовими пожежами. Роботі заважають пориви вітру, проте надзвичайники запевняють: ситуація під контролем.