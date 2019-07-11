В Італії випав град завбільшки з апельсин [ Редактировать ]
Італія в полоні стихій. У гірському регіоні Абруццо на узбережжі Адріатичного моря випав град завбільшки з апельсин. 18 людей зазнали травм, серед них - вагітна жінка. У місті пошкоджені автомобілі, вибиті шибки, пробиті дахи будинків.
Поблизу міста Равенна утворився водяний смерч. Відео рідкісного явища поширюють у мережі. Тим часом, як на Сицилії рятувальники борються з лісовими пожежами. Роботі заважають пориви вітру, проте надзвичайники запевняють: ситуація під контролем.
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