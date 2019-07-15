Власть и радикалы осуществляют невиданное за все годы независимости Украины давление на независимые СМИ. Инициатива канала NewsOne провести телемост между Украиной и Россией - своеобразный диалог между двумя братскими народами - вызвала агрессивно-истерическую реакцию не только у радикалов, но и у представителей власти. Ура-патриоты угрожали сотрудникам телеканала физической расправой, а власть - санкциями, вплоть до незаконного отзыва лицензии на вещание. Такое заявление сделали в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

13 июля радикалы обстреляли здание телеканала "112 Украина", который анонсировал показ исторической киноленты Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", получившей Гран-при на кинофестивале в Таормине. Акт терроризма, совершенный с беспрецедентным цинизмом в центре европейской столицы против независимого медиа, осудили в ОБСЕ. Однако ни от президента Украины Владимира Зеленского, ни от премьер-министра Владимира Гройсмана страна так и не дождалась осуждения циничных действий ура-патриотов. Власть безмолвствует, тем самым покрывая радикалов и вдохновляя их на все новые и новые преступления против свободы слова, против независимых медиа, которые готовы рассказывать неприкрытую правду о том, что происходило и происходит в Украине.

В последние годы украинцы неоднократно могли убедиться - власти правда не нужна. Власть имущие заинтересованы в том, чтобы народ находился в неведении: и об истинном отношении украинцев к россиянам, а россиян к украинцам, и о том, что же в действительности происходило в стране в годы правления Порошенко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: народ должен знать правду. Информационные шоры ура-патриотической политики, навязанной народу режимом Порошенко, будут сняты. Документальный фильм "Нерассказанная история Украины" - это не просто альтернативный взгляд или новое прочтение, это правда, которую столько лет власть пыталась скрыть от украинцев.

К сожалению, канал "112 Украина" из-за угроз и преследования был вынужден отказаться от демонстрации работы культового американского кинорежиссера Оливера Стоуна - обладателя трех премий "Оскар". Но отказ от трансляции фильма в эфире "112 Украина" не означает, что граждане Украины будут лишены возможности его посмотреть.

Учитывая огромный общественный резонанс, "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение показать киноленту "Нерассказанная история Украины". Фильм доступен для просмотра на YouTube-канале Виктора Медведчука. "Оппозиционная платформа - За жизнь" не боится преследований со стороны власти и будет бороться за свою политическую позицию, чтобы украинцы (как и зрители в 70 странах мира) смогли посмотреть этот уникальный фильм и дать справедливую оценку тем событиям, которые Украина пережила за последние годы.