Протест у Чернівцях: мешканці блокували рух вантажівок [ Редактировать ]
У Чернівцях активісти знову вийшли на дорожній протест. Вимагали відремонтувати єдину в місті об'їзну вулицю. Спершу дорогу хотіли перекрити, але згодом передумали і взялися блокувати рух вантажівок. Як проходив пікет і чи почули мітингувальників? Наші журналісти бачили.
Суцільні вибоїни та метрові ями. Це - вулиця Хотинська у Чернівцях - єдина об'їзна дорога. Саме по ній курсують вантажівки у бік сусіднього Прикарпаття.
Проїхати вулицею для водіїв справжнє випробування. Кажуть: такої дороги не бачили ніде в Україні.
"Скільки їжджу цією дорогою, то дорога ужасна просто. Ями по коліна", - говорить Сергій Старча, водій із Кривого Рогу.
Відремонтувати вулицю місцеві просять уже другий місяць. За цей час тричі перекривали дорогу. Після останнього протесту крига таки скресла: трасу почали частково латати.
"На жаль, дорога ця не є привабливою і відлякує туристів сьогодні від міста. Саме головне - вулиця Хотинська - накладається на неї міжнародний маршрут М-19. Одним шляхом, який є - це є вулиця Хотинська, яка знаходиться в аварійному стані", - говорить Юрій Ковалець, громадський активіст.
Сьогодні організували відразу два пікети біля в'їзду та виїзду з Чернівців. Активісти - разом із патрульними - не пускають до міста вантажівки.
"Паркуйте транспортний засіб за ось цією фурою, щоб зробити місце для інших учасників дорожнього руху. Я підійду і повідомлю вам".
Саме ваговози руйнують міські дороги, переконані активісти. Водії фур погоджуються, проте іншого шляху об'їхати Чернівці - окрім Хотинської - просто немає.
"Люди повинні вирішувати у своїй компетенції. Но не я маю тут страждати на дорозі".
За лічені хвилини на трасі утворюється колона вантажівок.
"Вони їдуть, щоб прокормити свою сім'ю. Я сьогодні теж міг бути на роботі - заробляти, щоб кормити свою сім'ю. Але я не заробляю на ходову своєї машини", - говорить Сергій Цвик, громадський активіст.
У міській раді ініціативу активістів підтримують. Та допомогти більше, аніж ямковим ремонтом, не в змозі. На капітальне відновлення п'ятикілометрової вулиці необхідно майже 200 мільйонів гривень.
"Ми виділили кошти - нам область допомогла - на поточний ремонт. Будемо шукати і свої резерви, щоб привести її до більш-менш неаварійного стану. Але вона потребує капітального ремонту", - говорить Олексій Каспрук, міський голова Чернівців.
Утім, активісти непохитні на трасі стоятимуть ще принаймні добу. Сподіваються привернути увагу і столичних чиновників.
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