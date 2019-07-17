Номінанти на найпрестижнішу телевізійну премію в світі

У США оголосили номінантів на найпрестижнішу телевізійну премію в світі - "Еммі".

Церемонія нагородження відбудеться в 71 раз у вересні в Лос-Анджелесі. Абсолютним лідером за кількістю номінацій став культовий серіал "Гра престолів". Він претендує на 32 статуетки. Це новий рекорд в історії премії.

Також короткометражний серіал "Чорнобиль" від HBO увійшов до трійки лідерів. Він отримав 19 номінацій.