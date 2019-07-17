"Еммі-2019": у США оголосили номінантів культової премії [ Редактировать ]
У США оголосили номінантів на найпрестижнішу телевізійну премію в світі - "Еммі".
Церемонія нагородження відбудеться в 71 раз у вересні в Лос-Анджелесі. Абсолютним лідером за кількістю номінацій став культовий серіал "Гра престолів". Він претендує на 32 статуетки. Це новий рекорд в історії премії.
Також короткометражний серіал "Чорнобиль" від HBO увійшов до трійки лідерів. Він отримав 19 номінацій.
по теме
Віктор Медведчук та Оксана Марченко відвідали модний показ Доменіко Дольче в рамках кінофестивалю Taormina Film Fest
В останній день кінофестивалю на Сицилії у Таорміні багато говорили про Україну - і в кіно, і на подіумі
Taormina Film Fest: в рамках кінофестивалю Оксана Марченко та Віктор Медведчук організували вечірку в українському стилі
До них завітали актори, режисери і знаменитості моди. Але справжньою зіркою вечірки став друг родини - італійський дизайнер сицилійського походження Доменіко Дольче
Фільм "Гуцулка Ксеня" отримав гран-прі японського кінофестивалю
На кінофорум українську стрічку відібрали з поміж 1200 картин з усього світу і врешті вона перемогла в номінації "Ігрове кіно"
Віктор Медведчук представив на кінофестивалі в Італії стрічку про Україну
Документальна стрічка бере участь у 65 міжнародному кінофестивалі у Таорміні. На червоному хіднику Україну представляє голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук
Урядова підтримка кінематографа допомагає створити українську індустрію кіно - Володимир Гройсман
"Тарас Шевченко. Перший самурай" - один із близько півсотні українських фільмів, які зараз у виробництві