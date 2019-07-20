В центре Киева произошло жуткое ДТП, водитель погиб на месте [ Редактировать ]
В субботу, 20 июля, в центре Киева на Владимирском спуске произошло ДТП. Известно, что Lexus вылетел на встречную полосу, ударил Ssang Yong и врезался в "ГАЗель". Водитель Lexus скончался на месте происшествия, передает "Информатор".
По предварительной информации, "ГАЗель" спускался по Владимирскому спуску в сторону Почтовой площади. Водитель увидел, как Lexus "вылетел" на встречную полосу и ударил Ssang Yong. После этого иномарка "влетела" в грузовик.
Водителя-виновника ДТП достали из машины и вызвали "скорую", но пострадавший скончался до приезда медиков. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт. Мужчине было около 50 лет.
Водитель "ГАЗели" также сообщил, что в салоне Lexus находился предмет, похожий на пистолет, а от водителя шел запах алкоголя. Детали происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Черновцами девушка-водитель спровоцировала жуткое ДТП.
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