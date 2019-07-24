Британія хоче кинути курити до 2030 року. Про це ідеться у "Концепції з поліпшення здоров'я населення", яку представив уряд країни. Щоправда, концепцію ще має підтримати новий кабінет міністрів, який сформує Борис Джонсон. Дехто вбачає у цьому проблему, адже програму вважають спадщиною Терези Мей.

Нагадаю, у Британії діють одні з найсуворіших антитютюнових законів у світі. Ще понад 30 років тому там зовсім заборонили рекламу цигарок на телебаченні. А пізніше - й на білбордах.