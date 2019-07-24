У Стамбулі вилучили 270 млн підробних доларів [ Редактировать ]
Рекордну партію фальшивої валюти вилучили турецькі правоохоронці. Понад 270 мільйонів підробних доларів злочинці виготовили в одній із друкарень Стамбула.
Зберігали контрафакт там же, в таємній кімнаті. В ході спецоперації правоохоронці заарештували п'ятьох фальшивомонетників. Про те, наскільки підробні банкноти подібні до справжніх доларів не повідомляється.
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