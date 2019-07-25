Його засудили нібито за підготовку теракту в одній зі шкіл Сочі

У Європейському союзі вимагають негайно звільнити Павла Гриба. Про це йдеться в заяві представника ЄС. Документ підготували у зв'язку з нещодавнім рішенням Верховного суду Росії, який підтвердив вирок 21-річному українцю - 6 років за ґратами.

У заяві наголошено - Павло Гриб страждає на серйозні захворювання. Тому в Євросоюзі сподіваються, що політв'язень негайно отримає належне спеціалізоване медичне обслуговування. Крім того, вимагають негайно звільнити усіх незаконно затриманих громадян України. Нагадаю, у серпні 2017 року російські спецслужби викрали Павла Гриба у Білорусі та перевезли до Росії. Його засудили нібито за підготовку теракту в одній зі шкіл Сочі.