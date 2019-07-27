Скандал на Дніпропетровщині. Правоохоронці за дрібне порушення зупинили авто начальника обласного управління Нацполіції, а той - викликав спецпризначенців "Корд". Інцидент стався ще минулого року. Але стало відомо про це - лише сьогодні.

Більше - у нашому матеріалі.

Інцидент між патрульними та службовою машиною генерала Глуховері стався торік у вересні. Поліцейські зупинили "Рейндж-ровер", бо водій проігнорував знак "Стоп". Але замість того, щоб показати документ, порушник почав залякувати поліцейських.

"Оставайтесь на месте! - Я на месте остаюсь. Все, ждите команду, если вы не хотите разговаривать з генералом. Я давал телефон генерала Глуховери".

Виявилося - це службове авто начальника обласного управління Націполіції генерала Віталія Глуховері. Саме про нього згадував у розмові водій. Врешті, порушнику все ж виписали штраф, але вже за кілька хвилин на місці події несподівано з'явився спецназ "Корд".

"Работает "Корд". Прямо смотри, руку пусти, руками не шевелить. Ребята, пацаны, х… занимаетесь! Машина генерала! Вы что, не знаете?"

Патрульних затримали та привезли до власника машини - Глуховері. Начеб-то, аби переконати, що штраф виписали незаконно.

"Вам доводили до сведенья ваши руководители номера транспортного средства? - Это дает основания, чтобы не задерживать?"

Про інцидент стало відомо тільки зараз, коли відео з'явилося в інтернеті. Хто намагався приховати інцидент - тепер з'ясовуватимуть правоохоронці.

Скандал на Дніпропетровщині вже прокоментував Президент. У Facebook Володимир Зеленський звернувся до міністра Внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою негайного звільнити генерала Глуховерю. Президент також попередив: ті, хто зловживатимуть службовим становищем, негайно залишать посади.