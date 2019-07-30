Пенсионерка изрезала внука ножом [ Редактировать ]
В Харькове 28-летнего мужчину изрезала его же бабушка. Пострадавшего привезли в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы в бессознательном состоянии.
Травмы мужчине нанесла его бабушка. Пенсионерка во время ссоры трижды ударила ножом внука в живот.
По этому факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 - покушение на умышленное убийство.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее мы писали о том, что под Киевом пенсионер изрезал соседа косой. Также под Днепром в лесополосе жестоко убили 19-летнюю девушку, а также под Киевом мужчина до смерти забил мать и уснул.
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