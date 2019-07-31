В Черкасской области назначили нового губернатора [ Редактировать ]
В среду, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Шевченко новым губернатором Черкасской области, сообщает "РБК-Украина".
Президент представил нового главу Черкасской ОГА в рамках рабочей поездки. Он также призвал активистов обращаться к Шевченко с проблемами и пообещал "поменять главу, если что-то будет не так".
Как известно, в ходе визита в Черкассы Зеленский ознакомился с ходем ремонта местного аэропорта и с состоянием дорог.
Как сообщают местные СМИ, перед визитом президента возле ОГА сушили лужи.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов.
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