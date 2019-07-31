Покарати убивць Катерини Гандзюк вимагали сьогодні у Херсоні. Там влаштували ходу з нагоди роковин нападу на місцеву активістку. Учасники акції палили фаєри, а також залишили на міській та обласній радах написи з вимогою покарати замовників злочину. Вони також навідалися до будинків кількох фігурантів цієї справи.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Через чотири місяці вона померла в лікарні. Що відбулося за цей рік і чому замовники досі не покарані - про це далі.

До річниці злочину журналісти-розслідувачі зробили реконструкція подій нападу на активістку Катерину Гандзюк. Відео починається з того, як організатор нападу Сергій Торбін отримує замовлення від раніше судимого за вбивство Олексія Левіна. Він наказує побити жінку або облити її кислотою. Вже через 18 днів виконавець Микита Грабчук близько 9 години ранку виплеснув на активістку літр кислоти. Із хімічними опіками 33-річну Гандзюк доставили у лікарню. Лікарі боролись за її життя чотири місяці, але 4 листопада 2018 року вона померла.

Друзі Катерини та активісти певні: за Гратами - "цапи-відбувайли". А справжні замовники - на волі. І це - керівництво Херсонської області.

"Не одноразово заявляли, що до замовлення вбивства Катерини причетні три очільника області, троє осіб: Мангер, Гордєєв, Рищук. Ні до чого нового ми не прийшли, а навпаки утвердилися в думці, що так воно і є", - наголосила Інна Зелена, подруга Катерини Гандзюк.

Усі вони - на волі. Навіть заочно засуджений Олексій Левін. Він - вже рік ховається за кордоном. І оголошений у міжнародний розшук.

Ось його профайл на офіційній сторінці МВС. Згодом з'явилася інформація, що СБУ встановила фінансовий зв'язок між втікачем Левіним та головою Херсонської облради Владиславом Мангером. До журналістів потрапили матеріали суду, у яких вказано, що на рахунки Левіна регулярно надходили гроші від родини Мангера. А саме - від його батька, сина, та двох дружин - колишньої офіційної та нинішньої цивільної.

Олексій Левін свого часу був помічником херсонського депутата. І саме він вважається одним із ключових організаторів вбивства Гандзюк.

"Це повний брєд, якщо чесно", - заявив Владислав Мангер, підозрюваний.

А це вже на засіданнях суду говорить Владислав Мангер. Підозру в організації нападу херсонському посадовцю висунули ще півроку тому. Однак, під варту не взяли, він - на волі, ходить на роботу.

"Я задоволений тим, що суд прийняв правильне чесне рішення по відношенню до цієї справи і думаю, що в подальшому тільки на чесне розслідування цієї справи", - заявив Владислав Мангер, підозрюваний, голова Херсонської обласної ради.

Що ж до інших фігурантів, то Андрія Гордєєва звільнили з посади голови Херсонської ОДА. Втратив чиновницьке крісло і його заступник - Євген Рищук.

Місяць тому СБУ провела у них обшуки. Однак, чи знайшли бодай якісь докази, - правоохоронці не повідомляють.

"Здесь стоял бус, было 7-8 больших пацанов в масках. Настояли жестко открывать прямо сейчас, я вызвал адвоката, через полчаса им открыли, они пересмотрели все, переносили флешки и компьютеры, мою комнату перевернули, мой рабочий кабинет. Ничего не нашли", - стверджує Євген Рищук, колишній заступник голови Херсонської ОДА.

І Мангер, і Гордєєв з Рищуком свою причетність до загибелі Каті Гандзюк, звісно, заперечують. Однак її друзі та родичі переконані - у них був мотив.

Це Херсонський ліс. За словами активістів, Катерина Гандзюк занадто голосно виступала проти незаконної масової вирубки, яку тихо "кришували" влада та правоохоронці.