День альпинизма: жуткие фото "кладбища" Эвереста [ Редактировать ]
8 августа во всем мире отмечают День альпиниста - праздник, который объединяет твердых духом людей.
Альпинисты должны быть сильны не только физически и духовно, но и морально.
Очень часто в горах на пути восхождения встречаются трупы людей, которые скончались на пути к заветной цели, так и не достигнув желаемой высоты.
Читайте также о самых опасных вершинах мира, а также о самых жутких трагедиях в истории альпинизма.
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