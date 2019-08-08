8 августа во всем мире отмечают День альпиниста - праздник, который объединяет твердых духом людей.

Альпинисты должны быть сильны не только физически и духовно, но и морально.

Очень часто в горах на пути восхождения встречаются трупы людей, которые скончались на пути к заветной цели, так и не достигнув желаемой высоты.

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