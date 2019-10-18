Лунный календарь на 19-20 октября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
На выходные, 19 и 20 октября, в Киеве будет период для решительных действий. Эти дни характеризуются повышенной эмоциональностью. Есть большая вероятность, что этот период запомнится вам надолго. Также важно обратить внимание на нерешенные проблемы. Но не стоит преувеличивать свои возможности и быть чрезмерно оптимистичным.
Что надеть? Ярко-зеленые и фиолетовые цвета.
Аромат дня - запах лилии.
Талисманы - изумруд, селенит, эвклаз. Металл - серебро
Что есть? Кролик, рыба и морепродукты в компании с овощными салатами утолят ваш голод.
Чем заняться дома? Время затеять генеральную уборку и большую стирку, все будет проходить эффективно и непринужденно.
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