На Рівненщині пограбували фермера. І відібрали врожаю на майже 400 тисяч гривень. Озброєні чоловіки в балаклавах увірвалися на територію фермерського господарства в селі Хмелівка, саме коли господар завантажив у фури сорок тонн сої. Погрожуючи зброєю, нападники змусили водіїв їхати до міжнародної траси Київ-Чоп. Але до неї не доїхали ,за тридцять кілометрів у сусідньому районі вантажівки зупинили поліцейські. Трьох грабіжників вдалося затримати. Інші - втекли.

"В ході проведення слідчих дій в них вилучили ножі, балаклави, перчатки та зброю. Наразі вони дають покази. Вирішується питання про оголошення підозри за фактом розбійного нападу та заволодіння автотранспортом", - говорить Антон Крук, речник поліції Рівненщини