23 октября православная церковь отмечает память мучеников Евалампия и Евлампии, которые были братом и сестрой и в 303 году погибли от рук гонителей. Во времена правления римского императора Максимиана (285-305) было воздвигнуто сильное гонение на христиан. Боясь преследования мучителей, многие из верующих оставляли свои жилища и скрывались в пустынях, горах и вертепах.

Его сестра, Евлампия, узнав о судьбе брата, добровольно передала себя в руки мучителей. Она перетерпела жестокие пытки и была убита вместе с братом.

Традиции 23 октября

На Евлампия день значительно уменьшается. По этому поводу в народе говорили: "Евлампий лучину отщепляет, огонь раздувает и потемки освещает".

Наши предки в этот день расщепляли поленья на лучину. Лучины устанавливали в специальные светильники под углом 10-15 градусов. Приспособление для укрепления горящей лучины получило название светец. Этот незамысловатый инструмент представлял собой небольшого размера кованую вилку, в центре которой укреплялась горящая лучина. Благодаря этому приспособлению горящую лучину без труда можно было переносить с одного места на другое.

Внизу светец дополнялся тяжелым обручем. Это позволяло приспособлению стоять прямо. Во избежание пожара его ставили в ведро с водой.

Со временем простой по форме светец превратился в настоящее произведение искусства, сложность и изящество которого зависели от фантазии кузнеца.

Лучина и светец были непременными спутниками прях, позволяющими работать долгими осенними и зимними вечерами. Светец сохранился в крестьянском быту вплоть до революции 1917 года.

Молодежь в этот день прыгала через костер. Считалось, что это поможет возродиться к новой жизни и продлить молодость. В огне сжигали старые вещи, чтобы избавиться от неприятностей и проблем со здоровьем.

На Евлампия по месяцу примечали погоду:

Рога повернуты на север – скоро наступит зима и снег ляжет на сухую землю.

На юг – осень будет сырая и слякотная. Скорой зимы ждать не стоит.

Что нельзя делать на Евлампия

Жениться и выходить замуж. Считается, что этот день крайне неблагоприятный для свадеб. Семья, которая начала свое существование 23 октября, обречена на развод. Конечно, дело в самих людях и их умении строить отношения, но если ты веришь в приметы и знаки, то лучше перенеси бракосочетание на другую дату.

Считается, что этот день крайне неблагоприятный для свадеб. Семья, которая начала свое существование 23 октября, обречена на развод. Конечно, дело в самих людях и их умении строить отношения, но если ты веришь в приметы и знаки, то лучше перенеси бракосочетание на другую дату. Покупать новые вещи. Особенно это касается одежды. В народе считается, что покупки, сделанные 23 октября, будут неудачными: техника быстро сломается, одежда разонравится или порвется, обувь истопчется. Поэтому лучше в этот день обойтись без шоппинга, ведь радости и удовлетворения он тебе не принесет (максимум, сиюминутное).

Особенно это касается одежды. В народе считается, что покупки, сделанные 23 октября, будут неудачными: техника быстро сломается, одежда разонравится или порвется, обувь истопчется. Поэтому лучше в этот день обойтись без шоппинга, ведь радости и удовлетворения он тебе не принесет (максимум, сиюминутное). Мести пол. В этот день нельзя выметать сор, чтобы не вымести из своей жизни здоровье, достаток и благополучие. Также не стоит пользоваться пылесосом. Хоть наши предки и не знали о таком устройстве, но этот процесс может привести к таким же последствиям, как и упомянутый выше.

В этот день нельзя выметать сор, чтобы не вымести из своей жизни здоровье, достаток и благополучие. Также не стоит пользоваться пылесосом. Хоть наши предки и не знали о таком устройстве, но этот процесс может привести к таким же последствиям, как и упомянутый выше. Начинать что-то новое. Этот день считается неблагоприятным для новых начинаний, поэтому, если не хочешь, чтобы все пошло прахом, лучше не рискуй.

Приметы на 23 октября

Если на Евлампия слякоть и грязь, то снег не выпадет до самой Казанской (4 ноября).

Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.

Если на протяжении дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.

Листья на иве начали снизу желтеть и облетать – зима будет ранняя.

Ветер с востока или севера – к похолоданию.

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