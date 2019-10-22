Смог у Києві: хто розпилив токсичну речовину на території міжнародного аеропорту [ Редактировать ]
Другий день поспіль ранок у столиці починається з новин про кліматичну небезпеку. Люди в соцмережах запевняють, що місто оповив смог, однак метеорологи кажуть - шкідливих речовин у повітрі не виявили. Проте сьогодні ця проблема завадила роботі міжнародних аеропортів. Більше знає Юлія Жешко.
Смог чи туман накриває столицю вже другий день поспіль - це питання вже не стоїть. Спеціалісти визнають, що повітря над деякими регіонами країни забруднене. Особливо це стосується Київської області. В Бориспільскому районі, з учорашнього вечора тривають лабораторні дослідження.
"До ДСНС о 17:20 надійшла інформація, що в повітрі на злітній смузі відчувався різкий запах аміаку. В результаті чого, було зупинено виліт літаків. З метою визначення наявності і концентрації хімречовин, ДСНС залучили хімлабораторію. За результатами цих замірів було виявлено аміак без перевищення гранично допустимих концентрацій", - повідомив Володимир Демчук, Директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС.
Внаслідок отруєння - одну людину госпіталізували. Порожні діжки з-під аміаку знайшли поблизу аеропорту в полі. А от хто розпилив токсичну речовину на території міжнародного летовища поки не відомо. Цим питанням уже опікується Національна поліція.
"На сьогодні запланований виїзд з фахівцями. Вони повторно зроблять заміри. А бочки, які знайдені на полях також будуть вивчені. А потім встановлення особи", - повідомив Сергій Рекун, заступник начальника ГУНП у Києві.
Окрім того, в ДСНС зазначають - наразі служби протистоять і точковим пожежам. Це стосується Чернігівської, Полтавської, Житомирської та Черкаської областей.
"Хочу проінформувати суспільство щодо реального стану справ з пожежами на території України. На сьогодні силами ДСНС вживаються заходи щодо гасіння невеликих за площею тління торфу", - зазначив Володимир Демчук, директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС.
Але усе це не може суттєво вплинути на забруднення приземних шарів атмосфери, - наголошують у спеціальних службах.
"Тим часом, в соцмережах з'явилась інформація, що мінімум у двох міжнародних аеропортах країни - через смог переносять, або навіть скасовують рейси. Щоправда, ані в аеропорту "Київ", ані в "Борисполі" натовпу незадоволених пасажирів знайти не вдалося.
"Як ви бачите все зараз спокійно. Люди чекають рейсів. Рейси здійснюються. Ми тільки спостерігаємо, що в рейсах "Візеір" внутрішня затримка. Перенаправлення до інших аеропортів. І по ланцюжку всі рейси цього направлення зміщуються. Пасажирів попереджають у такому випадку. Тому я не бачу натовпу пасажирів", - стверджує Галина Богданенко, керівник пресслужби міжнародного аеропорту "Київ".
В аеропорту "Жуляни" пояснюють - деякі рейси дійсно змінюють час відльоту, але це трапляється постійно. Також є літаки, які змінюють напрямок прибуття.
"Це звичайна ситуація, коли пілот. А ми ж знаємо, що рішення про зміну аеропорту приймається не аеропортом, а виключно пілотом літака. Який враховує всі умови. Видимість, вітер і т.д. Тому два рейси були перенаправлені на запасний аеродром до Борисполя", - стверджує Галина Богданенко, керівник пресслужби міжнародного аеропорту "Київ".
Подібна ситуація - в аеропорту Одеси. А на Харківському летовищі через туман затримали більше десятка рейсів.
"Ну, ничего, подождем. Так а что делать, мы же ничего решить не сможем. Подождем".
"У меня есть планы, которые были привязаны к моему рейсу. А теперь эти планы нужно сдвигать".
Але у Службі надзвичайних ситуацій такі події критичними не вважають. Кажуть, що несподіванки немає. Адже таке трапляється з року в рік.
"Та стурбованість, яка розповсюджувалась представниками громадськості та ЗМІ, на наш погляд - не має жодних підстав", - запевняє Микола Кульбіда, директор українського гідрометеорологічного центру.
У той же час, у Гідрометцентрі наголошують - від початку цього тижня компетентні органи щодня контролюють рівень забруднення повітря. Особливо це стосується концентрації оксиду вуглецю. Це речовина, яка може суттєво нашкодити людському організму.
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