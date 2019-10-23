Відтепер українці по-новому отримуватимуть водійські посвідчення та складатимуть іспити. Уряд запроваджує нові правила підготовки учнів, а для автошкіл змінять механізм акредитації. Постанова Кабміну, що регламентує ці норми, набула чинності. Докладніше - далі.

Обов'язкова відеофіксація теоретичних і практичних іспитів - з камерами в авто, електронні посвідчення про закінчення автошколи та нові терміни дії свідоцтв. У МВС обіцяють - нові правила спростять життя майбутнім водіям та допоможуть боротися з корупцією і бюрократією.

Випускники, які закінчили автокурси в училищі, тепер зможуть одразу складати іспити - без автошколи. В останніх мають запровадити суворий контроль за відвідуванням усіх теоретичних і практичних занять. Дані будуть також доступні МВС. І в будь-яку мить можна буде перевірити успішність кожного учня.

Свідоцтво про закінчення автошколи тепер діятиме лише два роки. А практичний іспит доведеться складати у тому ж сервісному центрі, де й теорію.

Акредитацію автошкіл проводитимуть за суворішими правилами і постійно перевірятимуть якість роботи. А головне: тепер готуватися до іспитів можна й відвідуючи заняття - в індивідуальному порядку. Утім, для цього мають бути вагомі підстави - відсутність шкіл поблизу місця проживання, складний робочий графік або ж сімейні обставини. І в кожному окремому випадку такий дозвіл повинні надати в сервісному центрі МВС.